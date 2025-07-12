Ига Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон

Бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые в своей спортивной карьере одержала победу на престижном травяном турнире Уимблдон. 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку 13-ю ракетку мира Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

До этого момента лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне было участие в четвертьфинале 2023 года. Тогда Швёнтек уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

Ига Швёнтек также стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.