Мирра Андреева впервые в карьере станет пятой ракеткой мира

Российская теннисистка Мирра Андреева поднимется на пятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Уимблдона-2025. Это стало ясно после финального матча травяного турнира, в котором Ига Швёнтек обыграла Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

Для россиянки это лучший показатель в карьере. Ранее Андреева-младшая поднималась на шестое место. В лайв-рейтинге на её счету 5163 очка.

Напомним, Мирра Андреева на Уимблдоне-2025 дошла до стадии 1/4 финала, где проиграла швейцарской спортсменке олимпийской чемпионке Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). В парном разряде Мирра с Дианой Шнайдер проиграли на стадии третьего круга соотечественнице Анне Калинской и румынке Соране Кырсте (6:4, 6:7 (3:7), 1:6).