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Мирра Андреева впервые в карьере станет пятой ракеткой мира

Мирра Андреева впервые в карьере станет пятой ракеткой мира
Мирра Андреева
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Российская теннисистка Мирра Андреева поднимется на пятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Уимблдона-2025. Это стало ясно после финального матча травяного турнира, в котором Ига Швёнтек обыграла Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Для россиянки это лучший показатель в карьере. Ранее Андреева-младшая поднималась на шестое место. В лайв-рейтинге на её счету 5163 очка.

Напомним, Мирра Андреева на Уимблдоне-2025 дошла до стадии 1/4 финала, где проиграла швейцарской спортсменке олимпийской чемпионке Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). В парном разряде Мирра с Дианой Шнайдер проиграли на стадии третьего круга соотечественнице Анне Калинской и румынке Соране Кырсте (6:4, 6:7 (3:7), 1:6).

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6:0, 6:0 — шокирующая победа Швёнтек в финале Уимблдона. А Мирра теперь пятая в мире
Комментарии
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