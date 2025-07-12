Аманда Анисимова поделилась эмоциями после крупного поражения в финале Уимблдона-2025

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями после поражения в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она проиграла Иге Швёнтек — 0:6, 0:6.

«Ига, ты — невероятная теннисистка, и сегодня это продемонстрировала. Ты меня так вдохновляешь. Невероятная атлетка, невероятные две недели в твоём исполнении. Вышла в свой первый финал Уимблдона и взяла титул, поздравляю тебя и твою команду.

Спасибо всем, кто поддерживал меня с первого матча здесь, атмосфера была невероятной. Вы, ребята, тащили меня весь этот турнир. Даже хотя сегодня у меня закончился бензин, и жаль, что я не сыграла лучше для вас, вы всё равно меня подбадривали. Спасибо вам», — сказала Анисимова в интервью на корте.