Аманда Анисимова поделилась эмоциями после крупного поражения в финале Уимблдона-2025
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12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями после поражения в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она проиграла Иге Швёнтек — 0:6, 0:6.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
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4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Ига, ты — невероятная теннисистка, и сегодня это продемонстрировала. Ты меня так вдохновляешь. Невероятная атлетка, невероятные две недели в твоём исполнении. Вышла в свой первый финал Уимблдона и взяла титул, поздравляю тебя и твою команду.
Спасибо всем, кто поддерживал меня с первого матча здесь, атмосфера была невероятной. Вы, ребята, тащили меня весь этот турнир. Даже хотя сегодня у меня закончился бензин, и жаль, что я не сыграла лучше для вас, вы всё равно меня подбадривали. Спасибо вам», — сказала Анисимова в интервью на корте.
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