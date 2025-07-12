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Аманда Анисимова эмоционально обратилась к маме после поражения в финале Уимблдона

Аманда Анисимова эмоционально обратилась к маме после поражения в финале Уимблдона
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12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова обратилась к маме Ольге Анисимовой после поражения в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она проиграла Иге Швёнтек — 0:6, 0:6.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Если честно, моя мама вложила работы больше, чем я. Мне так жаль, ребята… Моя мама — самый бескорыстный человек, которого я знаю, она всё сделала, чтобы я оказалась в этой точке жизни. Спасибо, что была здесь и нарушила суеверие, что нельзя прилетать. Я точно не из-за этого сегодня проиграла. Я так счастлива, что могу разделить этот момент с тобой, и что ты видела это вживую. Знаю, что ты теперь редко вживую смотришь мои матчи, потому что ты столько делаешь для меня и сестры. Да и всегда делала. Я тебя очень люблю. Я всегда верю в себя, так что надеюсь однажды сюда вернуться», — сказала Анисимова в интервью на корте.

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