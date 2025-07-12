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Ига Швёнтек обратилась к Аманде Анисимовой после разгрома в финале Уимблдона-2025

Ига Швёнтек обратилась к Аманде Анисимовой после разгрома в финале Уимблдона-2025
Ига Швёнтек
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Польская теннисистка Ига Швёнтек поддержала американскую спортсменку 12-ю ракетку мира Аманду Анисимову после финала Уимблдона-2025. Представительница Польши обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:0. Для этого ей понадобилось 57 минут.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Поздравляю Аманду с потрясающим турниром. Неважно, что случилось сегодня, ты должна гордиться своей работой. Надеюсь, мы ещё много финалов сыграем здесь и на других турнирах. У тебя есть для этого игра», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.

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