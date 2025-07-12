«Это было так далеко». Ига Швёнтек — о первой в карьере победе на Уимблдоне-2025

Польская теннисистка шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек прокомментировала победу в финале Уимблдона-2025, которую она одержала над американкой Амандой Анисимовой. Встреча продолжалась 57 минут и закончилась со счётом 6:0, 6:0.

«Если честно, даже не мечтала о таком, потому что это было так далеко. Я считаю себя опытным игроком, уже выигрывала «Шлемы», но этот никогда не ожидала. Спасибо моей команде, думаю, они верили в меня больше, чем я сама. Спасибо моему тренеру, который присоединился к нам в этом году. Были взлеты и падения, но мы всем показали, что это работает. Спасибо команде, которая со мной долгие годы, без вас меня бы здесь не было», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.