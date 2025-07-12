Евгений Кафельников иронично отреагировал на результат финала женского Уимблдона-2025

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на результат финала Уимблдона-2025. В матче за титул полька Ига Швёнтек уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча продлилась 57 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:0.

«Не волнуйтесь, дамы и господа! Завтра матч будет намного длиннее», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».