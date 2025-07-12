Евгений Кафельников иронично отреагировал на результат финала женского Уимблдона-2025
Поделиться
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на результат финала Уимблдона-2025. В матче за титул полька Ига Швёнтек уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча продлилась 57 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:0.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Не волнуйтесь, дамы и господа! Завтра матч будет намного длиннее», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.
Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2025
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:38
-
20:38
-
20:30
-
20:19
-
20:10
-
20:02
-
19:46
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
18:53
-
18:50
-
18:37
-
18:29
-
18:12
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31
-
17:15
-
16:57
-
16:48
-
16:29