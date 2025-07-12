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«Хочу обнять Аманду». Касаткина поддержала Анисимову после финала Уимблдона-2025

«Хочу обнять Аманду». Касаткина поддержала Анисимову после финала Уимблдона-2025
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18-я ракетка мира австралийка Дарья Касаткина отреагировала на результат финала Уимблдона-2025. В матче за титул полька Ига Швёнтек уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча продлилась 57 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я просто хочу обнять Аманду», — написала Касаткина на своей странице в социальных сетях, поддержав американскую теннисистку.

Отметим, Швёнтек впервые в своей спортивной карьере одержала победу на престижном травяном турнире Уимблдон. До этого момента лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне было участие в четвертьфинале 2023 года.

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