Ник Кирьос поддержал Аманду Анисимову после разгромного поражения в финале Уимблдона-2025
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Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос поддержал представительницу США Аманду Анисимову (12-я строчка рейтинга) после поражения в финале Уимблдона-2025. Американка уступила польской спортсменке Иге Швёнтек со счётом 0:6, 0:6.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
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|3
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|0
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|6
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Аманда!!! Финалистка турнира «Большого шлема»! Не унывай», — написал Кирьос в социальных сетях.
Отметим, Швёнтек впервые в своей спортивной карьере одержала победу на престижном травяном турнире Уимблдон. До этого момента лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне было участие в четвертьфинале 2023 года. Тогда Швёнтек уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.
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