Ник Кирьос поддержал Аманду Анисимову после разгромного поражения в финале Уимблдона-2025

Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос поддержал представительницу США Аманду Анисимову (12-я строчка рейтинга) после поражения в финале Уимблдона-2025. Американка уступила польской спортсменке Иге Швёнтек со счётом 0:6, 0:6.

«Аманда!!! Финалистка турнира «Большого шлема»! Не унывай», — написал Кирьос в социальных сетях.

Отметим, Швёнтек впервые в своей спортивной карьере одержала победу на престижном травяном турнире Уимблдон. До этого момента лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне было участие в четвертьфинале 2023 года. Тогда Швёнтек уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.