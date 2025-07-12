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Кейт Миддлтон вручала трофей Швёнтек, Анисимова не сдержала слёз. Фото финала Уимблдона

Кейт Миддлтон вручала трофей Швёнтек, Анисимова не сдержала слёз. Фото финала Уимблдона
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12 июля в Лондоне прошёл финал Уимблдонского теннисного турнира среди женщин. Представительница Польши Ига Швёнтек, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA, в матче за титул разгромила 12-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.

Лучшие фото с финала Уимблдона-2025 — в фотоподборке «Чемпионата».

Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», но Уимблдон полька выиграла впервые в карьере. Награду теннисистке традиционно вручила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Ига стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. В 1911 году, во время первых розыгрышей британского турнира, победу с аналогичным счётом одержала британка Доротея Ламберт-Чамберс.

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