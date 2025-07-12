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Ига Швёнтек впервые в карьере завоевала титул на траве

Ига Швёнтек впервые в карьере завоевала титул на траве
Ига Швёнтек
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Польская теннисистка шестикратная победительница ТБШ Ига Швёнтек впервые в профессиональной карьере завоевала титул на травяном покрытии. Сегодня, 12 июля, она выиграла Уимблдон-2025, обыграв в финале американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

До этого момента на счету Швёнтек было 22 титула, из которых 10 завоевано на грунтовом покрытии и 12 — на хардовом.

Отметим, Швёнтек впервые в своей спортивной карьере одержала победу на престижном травяном турнире Уимблдон. До этого момента лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне было участие в четвертьфинале 2023 года. Тогда Швёнтек уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

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