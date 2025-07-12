Ига Швёнтек вернётся в топ-3 рейтинга WTA после победы на Уимблдоне-2025

Польская теннисистка Ига Швёнтек поднимется на третью строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Уимблдона-2025. В финале турнира представительница Польши была сильнее американской спортсменки Аманды Анисимовой. Счёт — 6:0, 6:0.

В онлайн-рейтинге Швёнтек имеет в активе 6813 очков. Она отстаёт от лидера Арины Соболенко на 5607 очков.

Также российская теннисистка Мирра Андреева поднимется на пятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Уимблдона-2025. Это стало ясно после финального матча травяного турнира, в котором Ига Швёнтек обыграла Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.