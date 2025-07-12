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Ига Швёнтек вернётся в топ-3 рейтинга WTA после победы на Уимблдоне-2025

Ига Швёнтек вернётся в топ-3 рейтинга WTA после победы на Уимблдоне-2025
Ига Швёнтек
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Польская теннисистка Ига Швёнтек поднимется на третью строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Уимблдона-2025. В финале турнира представительница Польши была сильнее американской спортсменки Аманды Анисимовой. Счёт — 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В онлайн-рейтинге Швёнтек имеет в активе 6813 очков. Она отстаёт от лидера Арины Соболенко на 5607 очков.

Также российская теннисистка Мирра Андреева поднимется на пятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Уимблдона-2025. Это стало ясно после финального матча травяного турнира, в котором Ига Швёнтек обыграла Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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