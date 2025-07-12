Ига Швёнтек стала первой полькой, выигравшей Уимблдон
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Представительница Польши Ига Швёнтек стала первой представительницей Польши, которой удалось выиграть Уимблдон. В матче за титул она уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
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4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
До этого момента лучшим результатом Швёнтек на Уимблдоне было участие в четвертьфинале 2023 года. Тогда представительница Польши уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.
Отметим, Ига Швёнтек также стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.
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