Ига Швёнтек стала первой полькой, выигравшей Уимблдон

Представительница Польши Ига Швёнтек стала первой представительницей Польши, которой удалось выиграть Уимблдон. В матче за титул она уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

До этого момента лучшим результатом Швёнтек на Уимблдоне было участие в четвертьфинале 2023 года. Тогда представительница Польши уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

Отметим, Ига Швёнтек также стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.