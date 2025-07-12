Ига Швёнтек одержала 100-ю победу на ТБШ

Представительница Польши Ига Швёнтек добыла 100-ю победу на турнирах серии «Большого шлема». При этом, на её счету также 20 поражений. Сегодня, 12 июня, в финале Уимблдона-2025 на была сильнее американской спортсменки Аманды Анисимовой. Счёт — 6:0, 6:0.
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Встреча продолжалась 57 минут. За это время Швёнтек выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Анисимовой ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Отметим, Швёнтек впервые в своей спортивной карьере одержала победу на престижном травяном турнире Уимблдон. До этого момента лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне было участие в четвертьфинале 2023 года. Тогда Швёнтек уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Для неё это также первый титул на травяном покрытии.
- 12 июля 2025
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