Надаль подверг критике введение электронной системы определения аута

22-кратный победитель ТБШ бывший теннисист Рафаэль Надаль подверг сомнению внедрение электронной системы определения аута. Он также подчеркнул роль судей на линии в вопросе восприятия игры.

«Мне по душе было прежнее волнение, когда мяч засчитывали или не засчитывали живые люди, а у нас, игроков, была возможность оспорить решение. Как зрителю мне нравится видеть судей на корте», — приводит слова Надаля The Times.

Ранее представители Уимблдона отреагировали на незасчитанный аут в матче четвёртого круга турнира между Картал и Павлюченковой. Организаторы извинились перед российской теннисисткой. В первом сете при счёте 4:4 AD-40 на подаче россиянки Картал пробила удар в большой аут. Непопадание мяча в корт заметил судья, но на этом розыгрыше не сработала электронная система. Из-за этого судья на вышке принял решение переиграть розыгрыш. В итоге Павлюченкова уступила очко, как и гейм.