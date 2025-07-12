Аманда Анисимова рассказала, что испытала после окончания финала Уимблдона-2025

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, какие эмоции испытала после разгромного поражения в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она проиграла Иге Швёнтек — 0:6, 0:6.

«Было тяжело это переварить, особенно во время и сразу после матча. Не такого первого финала «Шлема» я хотела. Думаю, после матча я была немного в шоке. Сказала себе, что после такого точно стану сильнее. Через подобное нелегко пройти, проиграть 0:6, 0:6 в финале «Шлема». Но я могу рассматривать это как мотивацию. Ещё очень много вещей надо сделать, чтобы добиться прогресса», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».