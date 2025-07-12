Аманда Анисимова рассказала, что испытала после окончания финала Уимблдона-2025

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, какие эмоции испытала после разгромного поражения в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она проиграла Иге Швёнтек — 0:6, 0:6.
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
«Было тяжело это переварить, особенно во время и сразу после матча. Не такого первого финала «Шлема» я хотела. Думаю, после матча я была немного в шоке. Сказала себе, что после такого точно стану сильнее. Через подобное нелегко пройти, проиграть 0:6, 0:6 в финале «Шлема». Но я могу рассматривать это как мотивацию. Ещё очень много вещей надо сделать, чтобы добиться прогресса», — сказала Анисимова на пресс-конференции.
Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».
- 12 июля 2025
-
21:33
-
21:31
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:38
-
20:38
-
20:30
-
20:19
-
20:10
-
20:02
-
19:46
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
18:53
-
18:50
-
18:37
-
18:29
-
18:12
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31
-
17:15
-
16:57