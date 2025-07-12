Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова: равняюсь на Синнера и Алькараса, они не делают лёгких ошибок

Анисимова: равняюсь на Синнера и Алькараса, они не делают лёгких ошибок
Аудио-версия:
Комментарии

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о допущенных ошибках в своей игре в финальном матче Уимблдона-2025. В поединке за титул она уступила Иге Швёнтек — 0:6, 0:6.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«За эти две недели я поняла, что идеальным никогда не будешь. Каждый матч разный. Я чувствовала, что упрекаю себя. А когда смотришь на Янника Синнера или Карлоса Алькараса, — а я равняюсь на них, — то они не делают лёгких ошибок. Они вообще почти ничего не дают своим соперникам. Я также напомнила себе, что никто не идеален.

Сегодня я старалась провести с настроем, что приму ошибки, которые совершу. Может, это было неправильно. Но, думаю, до финала меня довёл мой бойцовский дух, а не идеальная игра. Были матчи, в которых у меня были проблемы, где я не показывала свой потенциал полностью. Но я сохраняла концентрацию, билась, подбадривала себя, старалась не скатываться в негатив, и это самое главное. Именно это и довело меня до финала», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Материалы по теме
6:0, 6:0 — шокирующая победа Швёнтек в финале Уимблдона. А Мирра теперь пятая в мире
6:0, 6:0 — шокирующая победа Швёнтек в финале Уимблдона. А Мирра теперь пятая в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android