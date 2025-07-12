Анисимова: равняюсь на Синнера и Алькараса, они не делают лёгких ошибок

12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о допущенных ошибках в своей игре в финальном матче Уимблдона-2025. В поединке за титул она уступила Иге Швёнтек — 0:6, 0:6.
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«За эти две недели я поняла, что идеальным никогда не будешь. Каждый матч разный. Я чувствовала, что упрекаю себя. А когда смотришь на Янника Синнера или Карлоса Алькараса, — а я равняюсь на них, — то они не делают лёгких ошибок. Они вообще почти ничего не дают своим соперникам. Я также напомнила себе, что никто не идеален.
Сегодня я старалась провести с настроем, что приму ошибки, которые совершу. Может, это было неправильно. Но, думаю, до финала меня довёл мой бойцовский дух, а не идеальная игра. Были матчи, в которых у меня были проблемы, где я не показывала свой потенциал полностью. Но я сохраняла концентрацию, билась, подбадривала себя, старалась не скатываться в негатив, и это самое главное. Именно это и довело меня до финала», — сказала Анисимова на пресс-конференции.
- 12 июля 2025
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