Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Миа Поганкова выиграла юниорский Уимблдон-2025

Миа Поганкова выиграла юниорский Уимблдон-2025
Комментарии

Представительница Словакии 16-летняя Миа Поганкова стала чемпионкой Уимблдона-2025 в юниорском разряде. В матче за титул она обыграла Джульету Пареджу из США. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Поганкова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Пареджы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Ранее завершился финал Уимблдона среди женщин. Чемпионкой стала бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек. В матче за титул она обыграла американскую спортсменку 12-ю ракетку мира Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Материалы по теме
6:0, 6:0 — шокирующая победа Швёнтек в финале Уимблдона. А Мирра теперь пятая в мире
6:0, 6:0 — шокирующая победа Швёнтек в финале Уимблдона. А Мирра теперь пятая в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android