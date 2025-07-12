Миа Поганкова выиграла юниорский Уимблдон-2025

Представительница Словакии 16-летняя Миа Поганкова стала чемпионкой Уимблдона-2025 в юниорском разряде. В матче за титул она обыграла Джульету Пареджу из США. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Поганкова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Пареджы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Ранее завершился финал Уимблдона среди женщин. Чемпионкой стала бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек. В матче за титул она обыграла американскую спортсменку 12-ю ракетку мира Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.