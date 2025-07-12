«Надеюсь, они просто оставят меня в покое». Швёнтек — о польской прессе

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о внимании к своей персоне со стороны польских СМИ, которые в последнее время публиковали критические материалы в адрес спортсменки.
Сегодня, 12 июля, Ига Швёнтек впервые в карьере одержала победу на Уимблдоне, обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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— Последний год многие сомневались в вас. Выиграть финал Уимблдона 6:0, 6:0 — это, кажется, очень громкий ответ на любые вопросы.
— Мы как публичные личности и атлеты не можем реагировать на все, что происходит. Мы должны фокусироваться на себе. Иногда это сделать проще, иногда сложнее. Последние несколько месяцев пресса — польская пресса, к сожалению — высказывалась и относилась ко мне и моей команде не очень приятно. Надеюсь, они просто оставят меня в покое и просто дадут мне делать свое дело. Вы сами видите, мы знаем, что делаем. Вокруг меня лучшие люди. Я уже многое доказала. Знаю, люди хотят больше и больше, но это мой личный процесс, моя жизнь и моя карьера. Надеюсь, они дадут мне свободу делать свою работу так, как я хочу, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
- 12 июля 2025
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