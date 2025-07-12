Швёнтек: от титулов Уимблдона и US Open ощущения лучше, чем обычно

Бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила победу на престижном травяном турнире Уимблдон. В финале она обыграла американскую спортсменку 12-ю ракетку мира Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

— На какое место поставите Уимблдон среди своих титулов «Шлемов»?

— Боже, это всегда самый сложный вопрос! Не знаю… То, что это титул на траве, делает его более особенным и неожиданным. Эмоций больше. Потому что на «Ролан Гаррос» я знаю, что могу хорошо играть, и показываю это каждый год. А здесь я не была в этом уверена. Мне надо было это доказать себе самой. Не буду ранжировать титулы, у меня огромное уважение и к другим турнирам. Я очень много пахала, чтобы выиграть и остальные мои «Шлемы», так что нет смысла выбирать между ними. Но от этого и US Open ощущения лучше, потому что такого никто не ожидал. Это было не облегчение, а просто хороший теннис и работа для того, чтобы осуществить это, но без всего груза на плечах, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.