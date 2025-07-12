Кори Гауфф подбодрила Аманду Анисимову после финала Уимблдона-2025

Американская теннисистка победительница Открытого чемпионата Франции — 2025 Кори Гауфф поддержала соотечественницу Аманду Анисимову после финале Уимблдона-2025. Анисимова потерпела поражение в матче с представительницей Польши Игой Швёнтек, проиграв встречу со счётом 0:6, 0:6.

«Аманда, столько поводов для гордости. Держи голову выше», — написала Гауфф в социальных сетях.

Отметим, Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.