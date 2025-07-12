Стали известны сетки грунтовых турниров ATP-250 в Бостаде и Гштааде

С 14 по 20 июля пройдут грунтовые турниры категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) и Гштааде (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее интересными участниками соревнований. Российские теннисисты не выступят на данных турнирах.

На турнире в Бостаде первым и вторым сеянными стали Франсиско Сернудоло (Аргентина) и Таллон Грикспор (Нидерланды) соотвественно. Они начнут свой путь к титлу со второго круга. В первом раунде сойдутся Себастьян Офнер (Австрия) и Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

В Гштааде выступят Каспер Рууд (Норвегия) и Александр Бублик (Казахстан). Теннисисты начнут турнир с матчей второго круга. Уже в первом раунде соревнований Александр Шевченко сыграет со Стэном Вавринкой из Швейцарии. Аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло встретится с Ян-Леннардом Штруффом.