«Ожидания были чуть ниже». Ига Швёнтек подвела итоги травяного сезона

Бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги травяного сезона после победы на престижном турнире Уимблдон. В финале она обыграла американскую спортсменку 12-ю ракетку мира Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

— Вы же тут становились чемпионкой по юниорам, доходили до четвертьфинала, долгое время были первой ракеткой мира. Может, мы все, включая вас, слишком зациклилась на идее, что вы не можете хорошо играть на траве?

— Ну, даже если… В конце концов, никто не говорил мне, что я должна выиграть всё. Приезжая сюда, я скорее могла фокусироваться на том, чтобы становиться лучше и расти как игрок, а не то что все просили от меня только победы и ничего кроме. Даже если вся эта история и была раздута, мне она нравилась, потому что ожидания были чуть ниже, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».