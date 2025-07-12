Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук оценил шансы Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале парного Уимблдона-2025

Янчук оценил шансы Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале парного Уимблдона-2025
Виктор Янчук
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс в финале Уимблдона-2025 в женском парном разряде. Их соперницами в матче, который состоится 13 июля, станут Елена Остапенко (Латвия) и Се Шувэй (Тайвань).

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Приятно, что хоть один из наших теннисистов добрался до финального матча на Уимблдоне. У Кудерметовой и Мертенс сыгранная пара, они вместе выиграли не один турнир, они более сыгранны, чем их соперницы, поэтому я думаю, что им вполне по силам выиграть финал. Но в паре есть элемент случайности, так что надеюсь, что удача будет сопутствовать Кудерметовой и Мертенс», — приводит слова Янчука ТАСС.

Последний раз российские теннисистки побеждали в парном разряде Уимблдона в 2017 году. Тогда тандем Елены Весниной и Екатерины Макаровой оказался сильнее Моники Никулеску (Румыния) и Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй).

Сетка женского парного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского парного турнира Уимблдона 2025
Материалы по теме
Определились соперницы Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале парного Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android