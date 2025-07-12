Янчук оценил шансы Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале парного Уимблдона-2025

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс в финале Уимблдона-2025 в женском парном разряде. Их соперницами в матче, который состоится 13 июля, станут Елена Остапенко (Латвия) и Се Шувэй (Тайвань).

«Приятно, что хоть один из наших теннисистов добрался до финального матча на Уимблдоне. У Кудерметовой и Мертенс сыгранная пара, они вместе выиграли не один турнир, они более сыгранны, чем их соперницы, поэтому я думаю, что им вполне по силам выиграть финал. Но в паре есть элемент случайности, так что надеюсь, что удача будет сопутствовать Кудерметовой и Мертенс», — приводит слова Янчука ТАСС.

Последний раз российские теннисистки побеждали в парном разряде Уимблдона в 2017 году. Тогда тандем Елены Весниной и Екатерины Макаровой оказался сильнее Моники Никулеску (Румыния) и Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй).