Андрей Рублёв посетил премьеру фильма Джонни Деппа в Лондоне

Российский теннисист, олимпийский чемпион 2020 года Андрей Рублёв стал гостем премьеры киноленты «Модильяни — три дня на крыле безумия». Режиссёром фильма является Джонни Депп. Мероприятие состоялось в Лондоне.

Спортсмен поделился фотографиями с события в своём аккаунте в социальных сетях.

Андрей Рублёв Фото: Dave Benett/Getty Images

Напомним, на Уимблдоне-2025 Андрей Рублёв дошёл до четвёртого круга, где уступил действующему чемпиону соревнований Карлосу Алькарасу из Испании со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6. Испанец затем назвал россиянина одним из самых мощных игроков в туре. Он отметил, что испытывает трудности с тем, чтобы справиться с ударами и форхендами Рублёва.