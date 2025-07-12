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Андрей Рублёв посетил премьеру фильма Джонни Деппа в Лондоне

Андрей Рублёв посетил премьеру фильма Джонни Деппа в Лондоне
Андрей Рублёв
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Российский теннисист, олимпийский чемпион 2020 года Андрей Рублёв стал гостем премьеры киноленты «Модильяни — три дня на крыле безумия». Режиссёром фильма является Джонни Депп. Мероприятие состоялось в Лондоне.

Спортсмен поделился фотографиями с события в своём аккаунте в социальных сетях.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Dave Benett/Getty Images

Напомним, на Уимблдоне-2025 Андрей Рублёв дошёл до четвёртого круга, где уступил действующему чемпиону соревнований Карлосу Алькарасу из Испании со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6. Испанец затем назвал россиянина одним из самых мощных игроков в туре. Он отметил, что испытывает трудности с тем, чтобы справиться с ударами и форхендами Рублёва.

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