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«Пора возвращаться в тур». Турсунов пошутил о возобновлении карьеры

«Пора возвращаться в тур». Турсунов пошутил о возобновлении карьеры
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов пошутил о возможном возобновлении карьеры на фоне решения 45-летней Винус Уильямс сыграть на турнире WTA-500 в Вашингтоне.

«Татьяна Мария в 37 лет поднимется на самую высокую строчку рейтинга в своей карьере. Сможет ли бабушка Винус вдохновиться такой сказкой?! Посмотришь так на всё это и думаешь, что пора возвращаться в тур», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

В последний раз 45-летняя Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на хардовый турнир в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла российской теннисистке 15-й ракетке мира Диане Шнайдер.

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