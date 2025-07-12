Пивоварова: Анисимова проиграла, но победила в финальном спиче. Очень хорошая девочка

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова отреагировала на результат финала Уимблдона-2025. В матче за титул полька Ига Швёнтек уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча продлилась 57 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:0.

«Аманда проиграла, но победила в финальном спиче. Очень хорошая девочка, жаль, что вышел такой финал… Эмоции остынут, а выход в финал уже навсегда, есть чем гордиться», — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».