Жиль Симон: финал у женщин на Уимблдоне смотреть было действительно тяжело

Экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон прокомментировал финал женского Уимблдона-2025. Победу в решающем матче одержала Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

«Честно говоря, мне так и не удалось прочувствовать атмосферу этого Уимблдона. Но вот финал у женщин, за исключением фанатов Швёнтек, смотреть было действительно тяжело», — написал Симон в социальных сетях.

Отметим, Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.