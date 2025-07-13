«Провалить главное событие своей карьеры — ужасно». Журналист — о финале Уимблдона

Французский журналист Бенуа Майлин высказался по поводу финала Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. В решающем матче Ига Швёнтек обыграла Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

«Не смог сдержать слезу. Это худший кошмар, который только может случиться со спортсменом, — полностью провалить главное событие своей карьеры. На глазах у собственной матери, которая приехала накануне. Ужасно. Но Анисимова, несмотря на боль, ушла достойно, на позитивной ноте. Браво», — написал Майлин в социальных сетях.

Отметим, Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.