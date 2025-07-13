Аманда Анисимова раскрыла, что ей сказала Кейт Миддлтон после финала Уимблдона-2025
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Американская теннисистка 12-я ракетка мира Аманда Анисимова рассказала, о чём она разговаривала с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время и после торжественной церемонии в рамках финала Уимблдона-2025.
Анисимова со счётом 0:6, 0:6 уступила польской спортсменке Иге Швёнтек.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Для меня было огромной честью встретиться с ней. Она сказала несколько вещей, от которых у меня снова навернулись слёзы. Она была очень добра. Сказала, чтобы я держала голову выше. Не хочу раскрывать всё, что она мне говорила. Мы ещё раз пересеклись после матча, и она снова мне повторила только самые тёплые слова», — приводит слова Анисимовой Daily Mail.
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