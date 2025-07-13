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Аманда Анисимова раскрыла, что ей сказала Кейт Миддлтон после финала Уимблдона-2025

Аманда Анисимова раскрыла, что ей сказала Кейт Миддлтон после финала Уимблдона-2025
Аманда Анисимова и Кейт Миддлтон
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Американская теннисистка 12-я ракетка мира Аманда Анисимова рассказала, о чём она разговаривала с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время и после торжественной церемонии в рамках финала Уимблдона-2025.

Анисимова со счётом 0:6, 0:6 уступила польской спортсменке Иге Швёнтек.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Для меня было огромной честью встретиться с ней. Она сказала несколько вещей, от которых у меня снова навернулись слёзы. Она была очень добра. Сказала, чтобы я держала голову выше. Не хочу раскрывать всё, что она мне говорила. Мы ещё раз пересеклись после матча, и она снова мне повторила только самые тёплые слова», — приводит слова Анисимовой Daily Mail.

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