Аманда Анисимова раскрыла, что ей сказала Кейт Миддлтон после финала Уимблдона-2025

Американская теннисистка 12-я ракетка мира Аманда Анисимова рассказала, о чём она разговаривала с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время и после торжественной церемонии в рамках финала Уимблдона-2025.

Анисимова со счётом 0:6, 0:6 уступила польской спортсменке Иге Швёнтек.

«Для меня было огромной честью встретиться с ней. Она сказала несколько вещей, от которых у меня снова навернулись слёзы. Она была очень добра. Сказала, чтобы я держала голову выше. Не хочу раскрывать всё, что она мне говорила. Мы ещё раз пересеклись после матча, и она снова мне повторила только самые тёплые слова», — приводит слова Анисимовой Daily Mail.