Анисимова повторила антирекорд советской теннисистки Натальи Зверевой в финале ТБШ

Американская теннисистка 12-я ракетка мира Аманда Анисимова стала второй теннисисткой в Открытой эре, которая проиграла финал ТБШ, не взяв ни одного гейма. Сегодня, 12 июля, она уступила Иге Швёнтек на Уимблдоне-2025.

Подобное впервые произошло в финале «Ролан Гаррос» в 1988 году. Тогда советская теннисистка Наталья Зверева уступила немке Штеффи Граф со счётом 0:6, 0:6. Игра длилась 32 минуты.

Отметим, Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.