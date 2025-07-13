Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова повторила антирекорд советской теннисистки Натальи Зверевой в финале ТБШ

Анисимова повторила антирекорд советской теннисистки Натальи Зверевой в финале ТБШ
Аманда Анисимова
Комментарии

Американская теннисистка 12-я ракетка мира Аманда Анисимова стала второй теннисисткой в Открытой эре, которая проиграла финал ТБШ, не взяв ни одного гейма. Сегодня, 12 июля, она уступила Иге Швёнтек на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Подобное впервые произошло в финале «Ролан Гаррос» в 1988 году. Тогда советская теннисистка Наталья Зверева уступила немке Штеффи Граф со счётом 0:6, 0:6. Игра длилась 32 минуты.

Отметим, Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Материалы по теме
Стыдоба какая-то. Белоруска рекордно быстро проиграла решающий матч «Ролан Гаррос» — 1988
Стыдоба какая-то. Белоруска рекордно быстро проиграла решающий матч «Ролан Гаррос» — 1988
Материалы по теме
Аманда Анисимова раскрыла, что ей сказала Кейт Миддлтон после финала Уимблдона-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android