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Билли Джин Кинг поздравила Игу Швёнтек с победой на Уимблдоне-2025

Билли Джин Кинг поздравила Игу Швёнтек с победой на Уимблдоне-2025
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Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила польку Игу Швёнтек с победой на Уимблдоне-2025. В матче за титул она уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Поздравляю чемпионку Игу Швёнтек и финалистку Аманду Анисимову. Вам есть чем гордиться», — написала Билли Джин Кинг на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

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