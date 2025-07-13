Билли Джин Кинг поздравила Игу Швёнтек с победой на Уимблдоне-2025

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила польку Игу Швёнтек с победой на Уимблдоне-2025. В матче за титул она уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

«Поздравляю чемпионку Игу Швёнтек и финалистку Аманду Анисимову. Вам есть чем гордиться», — написала Билли Джин Кинг на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».