Аманда Анисимова займёт наивысшую для себя позицию в мировом рейтинге по итогам Уимблдона

Американская теннисистка мира Аманда Анисимова станет седьмой ракеткой мира по итогам Уимблдона-2025. На престижном турнире она добралась до финала, где разгромно проиграла четвёртой ракетке мира польке Иге Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 0:6, 0:6.

Ига стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. В 1911 году, во время первых розыгрышей британского турнира, победу с аналогичным счётом одержала британка Доротея Ламберт-Чамберс.

Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», но Уимблдон полька выиграла впервые в карьере. Награду теннисистке традиционно вручила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.