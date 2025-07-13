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Аманда Анисимова займёт наивысшую для себя позицию в мировом рейтинге по итогам Уимблдона

Аманда Анисимова займёт наивысшую для себя позицию в мировом рейтинге по итогам Уимблдона
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Американская теннисистка мира Аманда Анисимова станет седьмой ракеткой мира по итогам Уимблдона-2025. На престижном турнире она добралась до финала, где разгромно проиграла четвёртой ракетке мира польке Иге Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 0:6, 0:6.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ига стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. В 1911 году, во время первых розыгрышей британского турнира, победу с аналогичным счётом одержала британка Доротея Ламберт-Чамберс.

Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», но Уимблдон полька выиграла впервые в карьере. Награду теннисистке традиционно вручила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

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