Ига Швёнтек опубликовала пост после победы на Уимблдоне-2025

Представительница Польши Ига Швёнтек опубликовала пост по итогам победы на Уимблдоне-2025. В матче за титул она уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

«Что? Я не могу осознать это. Очень, очень счастлива», — написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.

Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. В 1911 году, во время первых розыгрышей британского турнира, победу с аналогичным счётом одержала британка Доротея Ламберт-Чамберс.