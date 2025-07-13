Ига Швёнтек опубликовала пост после победы на Уимблдоне-2025
Поделиться
Представительница Польши Ига Швёнтек опубликовала пост по итогам победы на Уимблдоне-2025. В матче за титул она уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Что? Я не могу осознать это. Очень, очень счастлива», — написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.
Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. В 1911 году, во время первых розыгрышей британского турнира, победу с аналогичным счётом одержала британка Доротея Ламберт-Чамберс.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2025
-
00:56
-
00:51
-
00:33
-
00:29
-
00:21
-
00:08
- 12 июля 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:34
-
23:19
-
23:10
-
22:59
-
22:52
-
22:35
-
22:35
-
22:18
-
21:58
-
21:46
-
21:33
-
21:31
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:38
-
20:38
-
20:30
-
20:19
-
20:10
-
20:02
-
19:46
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:28
-
19:26