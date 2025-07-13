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Ига Швёнтек повторила достижение Серены Уильямс 23-летней давности на ТБШ

Ига Швёнтек повторила достижение Серены Уильямс 23-летней давности на ТБШ
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24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой, бравшей ТБШ на всех трёх покрытиях, со времён американки Серены Уильямс в 2002 году.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Напомним, в финале Уимблдона 2025 года Швёнтек разгромила 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0. Ига стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.

Отметим, Швёнтек впервые в своей карьере выиграла Уимблдон. До этого момента лучшим результатом польской спортсменки на этом турнире было участие в четвертьфинале в 2023 году.

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