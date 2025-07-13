Швёнтек повторила редчайшее достижение, покорявшееся лишь двоим в Открытую эру

24-летняя польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в Открытую эту, выигравшей все свои первые шесть финалов турниров «Большого шлема».
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Ранее подобное достижение покорялось лишь двоим теннисисткам: австралийке Маргарет Корт и югославско-американской теннисистке Монике Селеш.
Отметим, финал и победа на Уимблдоне первая в карьере польской спортсменки. Ранее она четырежды побеждала в решающих матчах на «Ролан Гаррос», а также становилась чемпионкой Открытого чемпионата США.
Напомним, в решающем матче Уимблдона-2025 Швёнтек одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0. Ига стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.
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