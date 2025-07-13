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Швёнтек повторила редчайшее достижение, покорявшееся лишь двоим в Открытую эру

Швёнтек повторила редчайшее достижение, покорявшееся лишь двоим в Открытую эру
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24-летняя польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в Открытую эту, выигравшей все свои первые шесть финалов турниров «Большого шлема».

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее подобное достижение покорялось лишь двоим теннисисткам: австралийке Маргарет Корт и югославско-американской теннисистке Монике Селеш.

Отметим, финал и победа на Уимблдоне первая в карьере польской спортсменки. Ранее она четырежды побеждала в решающих матчах на «Ролан Гаррос», а также становилась чемпионкой Открытого чемпионата США.

Напомним, в решающем матче Уимблдона-2025 Швёнтек одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0. Ига стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.

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