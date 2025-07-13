Уимблдон в соцсетях обратился к Швёнтек после её победы на турнире

Официальная страница Уимблдона в социальных сетях обратилась к польской тенниситке Иге Швёнтек после ее победы на турнире. В финале турнира Швёнтек разгромила 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0. Ига стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.

«Поздравляем, чемпион», — написал официальный аккаунт Уимблдона в комментариях под постом Швёнтек в одной из социальных сетей.

Отметим, Швёнтек впервые в своей карьере выиграла Уимблдон. Ранее ей удавалось дойти максимум до четвертьфинала.