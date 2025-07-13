Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в истории, выигравшей ТБШ с 8-м номером посева

Польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в истории, выигравшей турнир «Большого шлема» с восьмым номером посева. Напомним, в решающем матче Уимблдона-2025 24-летняя спортсменка разгромила 12-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Таким образом, Швёнтек, начинавшая турнир под восьмым номером посева, стала третьей с подобным достижением после чешской спортсменки Петры Квитовой на Уимблдоне-2011 и австралийки Эшли Барти на «Ролан Гаррос» в 2019 году.

Отметим, Швёнтек завоевала шестой турнир «Большого шлема» в карьере. Ранее она четырежды одерживала верх на «Ролан Гаррос» и один раз побеждала на Открытом чемпионате США.

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