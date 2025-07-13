Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в истории, выигравшей ТБШ с 8-м номером посева

Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в истории, выигравшей ТБШ с 8-м номером посева
Комментарии

Польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в истории, выигравшей турнир «Большого шлема» с восьмым номером посева. Напомним, в решающем матче Уимблдона-2025 24-летняя спортсменка разгромила 12-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Таким образом, Швёнтек, начинавшая турнир под восьмым номером посева, стала третьей с подобным достижением после чешской спортсменки Петры Квитовой на Уимблдоне-2011 и австралийки Эшли Барти на «Ролан Гаррос» в 2019 году.

Отметим, Швёнтек завоевала шестой турнир «Большого шлема» в карьере. Ранее она четырежды одерживала верх на «Ролан Гаррос» и один раз побеждала на Открытом чемпионате США.

Материалы по теме
Швёнтек повторила редчайшее достижение, покорявшееся лишь двоим в Открытую эру

Крупные штрафы на Уимблдоне:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android