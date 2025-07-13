Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в истории, выигравшей ТБШ с 8-м номером посева
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Польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в истории, выигравшей турнир «Большого шлема» с восьмым номером посева. Напомним, в решающем матче Уимблдона-2025 24-летняя спортсменка разгромила 12-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
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4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Таким образом, Швёнтек, начинавшая турнир под восьмым номером посева, стала третьей с подобным достижением после чешской спортсменки Петры Квитовой на Уимблдоне-2011 и австралийки Эшли Барти на «Ролан Гаррос» в 2019 году.
Отметим, Швёнтек завоевала шестой турнир «Большого шлема» в карьере. Ранее она четырежды одерживала верх на «Ролан Гаррос» и один раз побеждала на Открытом чемпионате США.
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