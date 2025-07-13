Янник Синнер — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул сыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Начало матча запланировано на 18:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).
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