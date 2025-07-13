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Иге Швёнтек осталось выиграть Australian Open для достижения «Карьерного шлема»

Иге Швёнтек осталось выиграть Australian Open для достижения «Карьерного шлема»
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24-летняя польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек приблизилась к завоеванию «Карьерного шлема» после победы на Уимблдоне-2025. Из титулов «Большого шлема» теннисистке осталось выиграть Australian Open.

Титулы Иги Швёнтек на турнирах «Большого шлема»:

  • «Ролан Гаррос» — 4 (2020, 2022, 2023, 2024)
  • Уимблдон — 1 (2025)
  • US Open — 1 (2022)

Напомним, в решающем матче Уимблдона-2025 Швёнтек одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0. Ига стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.

Швёнтек стала третьей теннисисткой в Открытую эру, выигравшей все свои первые шесть финалов турниров «Большого шлема».

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