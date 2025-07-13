Стали известны результаты опроса ATP по поводу победителя мужского финала Уимблдона-2025

Подведены итоги опроса на официальном сайте ATP по поводу победителя мужского финала Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

Читатели сайта ATP выбрали фаворитом на победу Алькараса, отдав ему 59% голосов. Синнер, лидирующий в мировом рейтинге, заработал 41% голосов соответственно.

Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).