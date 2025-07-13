Роджер Федерер потренировался на Уимблдоне

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в социальной сети опубликовал кадры тренировки на кортах Уимблдона.

Федереру 43 года, он объявил о завершении профессиональной карьеры в 2022 году. Швейцарец — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», в частности в активе Федерера восемь побед на Уимблдоне (2003-2007, 2009, 2012, 2017).

Федерер — шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Швейцарии, олимпийский чемпион — 2008 в мужском парном и серебряный призёр в одиночном разряде. В общей сложности выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде). Экс первая ракетка мира на протяжении 310 недель (в том числе 237 недель подряд, что остаётся непобитым рекордом).