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Шарапова снялась в известном шоу, в котором гости отвечают на вопросы, поедая крылышки

Шарапова снялась в известном шоу, в котором гости отвечают на вопросы, поедая крылышки
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова стала гостем популярного американского интернет-шоу Hot Ones.

Новый выпуск шоу, в котором известные персоны отвечают на вопросы ведущего, поедая острые куриные крылышки, будет опубликован 14 июля.

Ранее в Hot Ones снимались Майк Тайсон, Марго Робби, Илон Маск и другие.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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