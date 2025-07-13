Уимблдон показал встречу Синнера и Алькараса за день до финала

Пресс-служба Уимблдона показала встречу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса за день до финала на турнире 2025 года.

Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.

Теннисисты также встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025, победу в пяти сетах одержал Алькарас, отыгравшись с 0-2 по сетам.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).