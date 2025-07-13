Кирьос — о Синнере: у нас были прекрасные отношения. Знал, что у этого парня всё получится

Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос высказался о своих взаимоотношениях с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Самое смешное, что у нас действительно были хорошие отношения до того, как произошло его отстранение. На самом деле у нас были прекрасные отношения. Мы играли друг с другом, и тогда всё было в порядке. У нас был потрясающий матч, он проходил в Майами. Я трижды нарушил правила и чуть не был дисквалифицирован.

Это было весело, потому что я сходил с ума в том матче. А Синнер сидел так тихо. Знал, что у этого парня всё получится, потому что он был стойким морально, его ничто не беспокоило. Он был таким спокойным. Он не поддался ни на одну из моих выходок», — сказал Кирьос в интервью Tennis Up To Date.

Напомним, после отстранения Синнера из-за употребления допинга Кирьос занял к игроку категоричную позицию. Австралиец не раз высказывался об Яннике в негативном ключе.