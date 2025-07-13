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Даниил Медведев стал чемпионом Кубка Короля, обыграв Алехандро Давидович-Фокину

Даниил Медведев стал чемпионом Кубка Короля, обыграв Алехандро Давидович-Фокину
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Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Кубка Короля, который прошёл в Уэльве (Испания) на хардовом покрытии. Этот турнир проводится с 1912 года и является одним из старейших в истории тенниса. На данный момент он является выставочным.

За титул Медведев сражался с 27-й ракеткой мира испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной. Россиянин, приехавший в Уэльву после вылета в первом круге Уимблдона-2025, одержал победу в двух сетах со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Медведев стал вторым обладателем Кубка Короля среди российских теннисистов. В 2023 году на нём побеждал Андрей Рублёв.

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