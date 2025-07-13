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Медведев и Мирра Андреева сравнили свою пару на корте с героями мультика «Маша и Медведь»

Медведев и Мирра Андреева сравнили свою пару на корте с героями мультика «Маша и Медведь»
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева сравнили себя с героями одного и того же мультфильма — «Маша и Медведь». Теннисистам отдельно задавали вопросы, россияне выбрали героев одного и того же мультфильма, чтобы описать свою пару на корте.

— Назовите известный дуэт, который похож на вашу пару.

— Кто бы это мог быть? «Маша и Медведь». Она блондинка, а моя фамилия Медведев. Я крупный, но она, конечно, не такая маленькая, как Маша из мультфильма, — сказал Медведев.

— У нас есть мультфильм «Маша и Медведь». Они называли нас так, слышала про это много раз, — отметила Андреева.

Ранее стало известно, что Медведев и Андреева сыграют в паре в миксте на US Open — 2025.

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