Медведев и Мирра Андреева сравнили свою пару на корте с героями мультика «Маша и Медведь»

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева сравнили себя с героями одного и того же мультфильма — «Маша и Медведь». Теннисистам отдельно задавали вопросы, россияне выбрали героев одного и того же мультфильма, чтобы описать свою пару на корте.

— Назовите известный дуэт, который похож на вашу пару.

— Кто бы это мог быть? «Маша и Медведь». Она блондинка, а моя фамилия Медведев. Я крупный, но она, конечно, не такая маленькая, как Маша из мультфильма, — сказал Медведев.

— У нас есть мультфильм «Маша и Медведь». Они называли нас так, слышала про это много раз, — отметила Андреева.

Ранее стало известно, что Медведев и Андреева сыграют в паре в миксте на US Open — 2025.