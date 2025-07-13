Шувэй/Остапенко — Кудерметова/Мертенс: онлайн-трансляция финала Уимблдона в паре — в 15:00

Сегодня, 13 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) состоится женский парный финал Уимблдона-2025. За титул поспорят Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия) и Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Се Шувэй/Елена Остапенко — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс. Начало финального поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

Матчи на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующими победителями соревнований в женском парном разряде являются чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.