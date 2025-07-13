Стала известна сетка турнира ATP-250 в Лос-Кабосе, где выступит Андрей Рублёв

С 14 по 19 июля в Лос-Кабосе (Мексика) пройдёт хардовый турнир категории ATP-250, на котором выступит российский теннисист, олимпийский чемпион 2020 года Андрей Рублёв. Он является первым сеяным и начнёт путь к трофею со второго круга, где сыграет с победителем матча Таро Дэниэл (Япония) — Алекс Эрнандес (Мексика).

Также на турнире выступит россиянин Алибек Качмазов. В матче первого круга он встретится с аргентинцем Хуаном Пабло Фиковичем.

Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе является австралиец Джордан Томпсон. В финале 2024 года он обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.