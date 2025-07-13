Рафаэль Надаль поддержал Аманду Анисимову после финала Уимблдона-2025
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22-кратный победитель ТБШ бывший теннисист Рафаэль Надаль поддержал американку Аманду Анисимову после финала Уимблдона-2025. Анисимова потерпела поражение в матче с представительницей Польши Игой Швёнтек, проиграв встречу со счётом 0:6, 0:6.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Будь горда, Аманда! Финалистка турнира «Большого шлема»!» — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Вчера, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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