Рафаэль Надаль поддержал Аманду Анисимову после финала Уимблдона-2025

22-кратный победитель ТБШ бывший теннисист Рафаэль Надаль поддержал американку Аманду Анисимову после финала Уимблдона-2025. Анисимова потерпела поражение в матче с представительницей Польши Игой Швёнтек, проиграв встречу со счётом 0:6, 0:6.

«Будь горда, Аманда! Финалистка турнира «Большого шлема»!» — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Вчера, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.